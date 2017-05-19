Криштиану Роналду проверил джинсы своего бренда, прокатившись в них на тренажере

Нападающий «Реала» выложил в твиттере видео, на котором он жизнерадостный едет на тренажере в новых джинсах своего бренда.

В подписи к видео Криштиану указал, что джинсы выпущены специально для тех, кто катается на велосипедах и других двухкослесных транспортных средствах.

На счету Криштиану 39 голов в 44 матчах сезона-2016/17.

Бренд Роналду занимается изготовлением фирменных трусов, джинс и верхней одежды.

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