Eurosport
Криштиану Роналду проверил джинсы своего бренда, прокатившись в них на тренажере
Португалец дождался выхода велогоночной одежды.
Нападающий «Реала» выложил в твиттере видео, на котором он жизнерадостный едет на тренажере в новых джинсах своего бренда.
В подписи к видео Криштиану указал, что джинсы выпущены специально для тех, кто катается на велосипедах и других двухкослесных транспортных средствах.
- На счету Криштиану 39 голов в 44 матчах сезона-2016/17.
- Бренд Роналду занимается изготовлением фирменных трусов, джинс и верхней одежды.
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