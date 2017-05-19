Eurosport
Антуан Гризманн: «Покину «Атлетико» только ради игры с Дерриком Роузом в «Нью-Йорк Никс»
Француз грезит карьерой в НБА.
Нападающий «Атлетико» рассказал, какая команда заставит его покинуть «Атлетико». Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны нескольких топ-клубов Европы, среди которых «МЮ», «Реал», «Бавария» и «ПСЖ».
«Покину «Атлетико» только ради игры в НБА с Дерриком Роузом в «Нью-Йорк Никс», – заявил Антуан.
- Контракт форварда с «Атлетико» рассчитан до лета 2021 года.
- Ранее сообщалось, что француз летом пополнит состав «МЮ».
- Transfermarkt оценивает Антуана в 80 млн евро.
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