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Форвард «Малаги» Сандро Рамирес: «Надеюсь забить «Реалу» и принести чемпионство «Барселоне»

Рамирес: «Надеюсь забить «Реалу» и принести чемпионство «Барселоне»
Eurosport

1 час назад

21-летний воспитанник «сине-гранатовых» еще может пригодиться родному клубу.

Сандро Рамирес серьезно настраивается на игру против «Реала».

«Надеюсь, я забью в этом матче и принесу «Барселоне» победу в Ла Лиге. Очень хочу, чтобы в этот день мечта осуществилась. Я всем обязан «Барселоне», поэтому надеюсь, что все так и произойдет», – цитирует Рамиреса Marca.

  • Рамирес перешел в «Малагу» на правах свободного агента в июле 2016 года.
  • В сезоне-2016/17 Сандро забил 16 голов в 30 официальных матчах.
  • В заключительном туре «Реал» поедет в гости к «Малаге», а «Барселона» примет «Эйбар».
  • «Реал» опережает «Барселону» на 3 очка.
  • В случае равенства баллов каталонцы возьмут титул за счет дополнительных показателей.

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