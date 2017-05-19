«Реал» побил рекод Примеры по выездным голам

«Реал» установил рекорд, победив в гостях «Сельту» со счетом 4:1. У мадридцев стало 56 выездных голов в сезоне-2016/17.

Предыдущий рекорд Примеры также принадлежал «Реалу», который в сезоне-2014/15 забил 53 мяча в гостях. Третий результат в истории принадлежит «Барселоне» – 52 мяча в сезоне-2012/13.

«Реал» за тур до финиша Примеры идет на первом месте в таблице, опережая «Барселону» на 3 очка.

В заключительном туре мадридцы сыграют в гостях с «Малагой». Игра состоится 21 мая.

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