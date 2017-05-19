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Хорхе Сампаоли: «Чувствую, что нужен сборной Аргентины и должен быть с ней»

Сампаоли: «Чувствую, что нужен сборной Аргентины и должен быть с ней»
Eurosport

15 мин. назад

Главный тренер «Севильи» открыто заявил о желании возглавить национальную команду.

«Я мечтал руководить сборной Аргентины с раннего детства. Я знаю, что мне хотят предложить эту работу. Это предложение, от которого я не смогу отказаться. Чувствую, что нужен моей стране и должен быть там.

Почему эта ситуация решается только сейчас? Потому что у нас было много игр. Сейчас мы достигли наших целей с «Севильей», и я могу обсудить работу в сборной Аргентины», – цитирует Сампаоли Goal.com.

  • Сборной Аргентины руководит Эдгардо Бауса, который пришел на смену Херардо Мартины после неудачного старта южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2018.
  • Аргентинцы за четыре тура до финиша отборочного турнира занимают пятое место в таблице с 22 очками. Прямую путевку на ЧМ-2018 получат четыре южноамериканские команды.
  • «Севилья» за тур до финиша Примеры обеспечила себе четвертое место в таблице и участие в Лиге чемпионов.

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