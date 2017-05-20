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Football Italia: форвард «Реала» Альваро Мората стал приоритетной целью «Милана» на лето

Football Italia: Мората стал приоритетной целью «Милана» на лето
Eurosport

1 час назад

24-летний испанец близок к возвращению в Серию А.

Новые владельцы «Милана» планируют серьезно укрепить команду во время летнего трансферного окна. Целью номер один «россонери» стал форвард «Реала» Альваро Мората.

Покупка испанца будет призвана подчеркнуть амбициозность нового проекта, но любые переговоры начнутся не раньше финала Лиги чемпионов (3 июня), передает Football Italia. Сам Мората, скорее всего, покинет «Реал» из-за недостатка игрового времени.

  • Мората провел два сезона в «Ювентусе», после чего летом 2016 года вернулся в «Реал».
  • В сезоне-2016/17 Альваро провел 41 матч, но в стартовом составе выходил только 19 раз. На его счету 20 забитых мячей.
  • Помимо «Милана» интерес к Морате проявляют «МЮ» и «Челси».

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