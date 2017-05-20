Зинедин Зидан: «Игроки «Реала» в охренительной форме»

«Мы знаем, как сложно победить в Ла Лиге. В каждом из 38 матчей ты должен показывать, что хочешь побеждать. Мои футболисты играли феноменально, мы заслужили то, что имеем.

Мы собираемся играть только на победу, это в ДНК клуба. Единство команды – это ключ к успеху. Я всегда говорил, что у нас потрясающий состав. Каждый игрок важен.

Те, кто появляется на поле реже, играют не хуже тех, кто выступает чаще. Мы в хорошем психологическом состоянии и охренительной физической форме.

Мы все еще не выиграли Примеру, но мы много работали и выложимся по полной. Многие хотят, чтобы мы проиграли. Но так было всегда, это не имеет значения. Мы знаем, что делать на поле», – цитирует Зидана Goal..

«Реал» за тур до финиша Примеры лидирует в таблице, опережая «Барселону» на 3 очка.

Мадридцы 21 мая сыграют в заключительном туре с «Малагой».

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