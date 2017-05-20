Getty Images

Зинедин Зидан: «Игроки «Реала» в охренительной форме»

Зидан: «Игроки «Реала» в охренительной форме»
Eurosport

5 мин. назад

Тренер доволен.

«Мы знаем, как сложно победить в Ла Лиге. В каждом из 38 матчей ты должен показывать, что хочешь побеждать. Мои футболисты играли феноменально, мы заслужили то, что имеем.

Мы собираемся играть только на победу, это в ДНК клуба. Единство команды – это ключ к успеху. Я всегда говорил, что у нас потрясающий состав. Каждый игрок важен.

Те, кто появляется на поле реже, играют не хуже тех, кто выступает чаще. Мы в хорошем психологическом состоянии и охренительной физической форме.

Мы все еще не выиграли Примеру, но мы много работали и выложимся по полной. Многие хотят, чтобы мы проиграли. Но так было всегда, это не имеет значения. Мы знаем, что делать на поле», – цитирует Зидана Goal..

  • «Реал» за тур до финиша Примеры лидирует в таблице, опережая «Барселону» на 3 очка.
  • Мадридцы 21 мая сыграют в заключительном туре с «Малагой».

Самый спортивный инстаграм

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - 2 шляпных гола и победная банка в добавленное время, которые принесли Мексике триумф над Вануату

02:08
Популярные видео
Как венесуэльские тинейджеры уничтожили немецких
 931 просмотров4 ч
«Оттава» почти отыгралась с 0:3 у «Питтсбурга», но в итоге нет
 779 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться