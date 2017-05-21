Тео – хранитель. Почему продажа Эрнандеса – похороны «Атлетико»

В апреле испанские медиа сообщили о двух офферах по Тео. «Мадрид» и «Барса» предлагали фиксированную сумму выкупа – 24 миллиона евро, француз рвался в Каталонию. Во-первых, там он рассчитывал собрать больше игровых минут, засветиться перед тренером сборной и попасть на чемпионат мира в Россию. Во-вторых, переход в «блауграну» легче восприняли бы руководство и болельщики «Атлетико». В-третьих, агент футболиста, который также представляет интересы Бенитеса, после увольнения коуча из Испании находится в сложных отношениях с Пересом. В-четвертых, Тео с рождения фанател от «индейцев» и не особо хотел пахать на врага по Мадриду.

Личный контракт на 35 миллионов евро за пять лет, который спродюсировал «Реал», отбил у дефа любое желание смотреть на «Барсу». Забыты детство, фанаты и даже девушка. Та самая, что недавно говорила «Моя мама сделала меня красивой, умной и антимадридистой», скоро наденет сливочные цвета. Француз договорился с финалистами ЛЧ даже быстрее, чем они отправили официальное предложение в «Атлетико». Из-за этого Перес накинет продавцу еще 6 миллионов – иначе «Реал» ждут санкции УЕФА.

После информации о медобследовании в клубе Зидана красно-белая часть Мадрида пришла в бешенство. «Я не понимаю, зачем Флорентино делает это. С теми деньгами, что есть у «Реала», можно подписать любого левого защитника в мире. Зачем им мальчик из «Атлетико?» Рушить хорошие отношения ради парня, который провел всего один сезон в элите?» – визжал бывший спортивный директор «индейцев» Паулу Футре.

В «Реале» объяснили трансфер травмами Марсело, которому нужен дублер, и способностями Эрнандеса. Скауты «Мадрида» считают, что в перспективе он будет не хуже, чем Карвахаль справа. Но оправдания уже никому не нужны. Сливочные нарушили джентльменский договор, по которому команды отказывались от приобретения игроков друг у друга. Из-за негласного соглашения «Реал» тормозил сделки по Агуэро, Форлану, Фалькао, Хименесу. Перед Тео Перес не устоял. В столице мощно заполыхало.

Похожий пакт о ненападении у «Атлетико» заключен и с «Барсой». Из-за этого «блауграна» не особо стремилась к покупке Эрнандеса, просто обозначая интерес. Вторая причина – неопределенность с Альбой. Изначально клуб хотел сплавить защитника, а на его место взять Тео. Потом в руководстве передумали, и теперь статус Жорди определит новый тренер, который придет не раньше июня. Ждать так долго не хотел уже Тео.

На короткой дистанции «Атлетико» даже выиграл от такого расклада. «Реал» даст на 6 миллионов больше, общая сумма от продажи француза, который не факт, что станет топовым игроком, – 30 миллионов. Стратегически «индейцы» жестко провалились. Отношений с «Реалом» больше нет. Вместо них война, каждый эпизод которой из-за денежного голода будет проигран. Новая битва назначена уже на лето.

Если последние полгода главным претендентом на Гризманна считался «МЮ», то разрыв джентельменского соглашения включает в гонку Переса и его миллионы. Такая же история теперь и с «Барсой». В Каталонии видят, что нарушение договоренностей ведет максимум к истерике. Ответить похожими мерами (схантить кого-нибудь у конкурента) в «Атлетико» не могут. Значит погребение соперника нельзя откладывать – достаточно лишь запустить цепочку. За Гризманном на выход последуют Коке и Сауль («блауграна» давно интересуется ими). Карраско и Облак свалят сами – постоянно вылетать от «Реала», конечно, надоело, но теперь не будет даже этого. Последним наверняка попросится Эль Чоло – сколько можно быть лузером.

Выбрав легкие деньги, а не карьеру, Тео сглупил и, возможно, потерял шансы не только на поездку в Россию, но и на достойное будущее. Еще больше от его поступка пострадал клуб, за который он топил всю сознательную жизнь. Два испанских гиганта больше не будут тупить перед подписанием красно-белых звезд. Времена расшаркиваний закончились. Теперь «Атлетико» будет дрожать от каждого шепота и трансферного слуха. Устоять все равно не получится – могилу пора рыть уже сегодня.

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