Защитник «Барселоны» Жерар Пике: «Меня задолбало. Хочу создать честное медиа для игроков»

В субботу английские медиа распространили информацию о том, что Пике был задержан полицией за значительное превышение скорости на дороге.

«Сейчас я вам объясню, как работает большинство медиа. Папарацци делают фото, на которых вы общаетесь с полицией. Они придумывают историю, что вы гнали на скорости 190 км/ч, за что и были задержаны. Потом продают эти фото за 1500 евро разным медиа.

Английские медиа покупают фото вне зависимости от правдивости истории. В этой стране все делается, чтобы получить больше кликов.

Спортсмену наносится ущерб, и никто не собирается менять такой порядок вещей. В ближайшие месяцы я собираюсь создать отличное от других, настоящее, честное медиа для игроков. Меня задолбало», – написал Пике в твиттере.