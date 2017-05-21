Eurosport

Защитник «Барселоны» Жерар Пике: «Меня задолбало. Хочу создать честное медиа для игроков»

Пике: «Меня задолбало. Хочу создать честное медиа для игроков»
Eurosport

60 мин. назад

Каталонца возмутила очередная фейковая новость.

В субботу английские медиа распространили информацию о том, что Пике был задержан полицией за значительное превышение скорости на дороге.

«Сейчас я вам объясню, как работает большинство медиа. Папарацци делают фото, на которых вы общаетесь с полицией. Они придумывают историю, что вы гнали на скорости 190 км/ч, за что и были задержаны. Потом продают эти фото за 1500 евро разным медиа.

Английские медиа покупают фото вне зависимости от правдивости истории. В этой стране все делается, чтобы получить больше кликов.

Спортсмену наносится ущерб, и никто не собирается менять такой порядок вещей. В ближайшие месяцы я собираюсь создать отличное от других, настоящее, честное медиа для игроков. Меня задолбало», – написал Пике в твиттере.

  • Ранее стало известно, что Пике планирует создание командного чемпионата мира по теннису.
  • Защитник «Барселоны» уже заручился поддержкой Энди Маррея, Новака Джоковича и других топ-игроков.

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Младший бро Райт-Филлипса положил классный гол через себя

00:47
Популярные видео
2 шляпных гола и победная банка в добавленное время, которые принесли Мексике триумф над Вануату
1 389 просмотров10 ч
Как венесуэльские тинейджеры уничтожили немецких
1 761 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться