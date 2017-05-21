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«Барселона» вырвала победу над «Эйбаром», но финишировала в Примере второй

Барселона» вырвала победу над «Эйбаром», но финишировала второй
Eurosport

11 мин. назад

Матч заключительного тура чемпионата Испании завершился победой «Барсы» со счетом 4:2.

«Барселона» – «Эйбар» – 4:2

Голы:

0:1 – Такаси Инуи, 7'

0:2 – Такаси Инуи, 61'

1:2 – Давид Хунка (автогол), 63'

2:2 – Луис Суарес, 73'

3:2 – Лионель Месси, 75'

4:2 – Лионель Месси, 90+2'

Нереализованный пенальти:

Лионель Месси («Барселона»), 70' – вратарь.

  • Инуи – первый японец, забивший в ворота «Барселоны» в Примере.
  • «Барселона» набрала 90 очков и закончила чемпионат на втором месте.

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