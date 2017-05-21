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«Барселона» вырвала победу над «Эйбаром», но финишировала в Примере второй
Матч заключительного тура чемпионата Испании завершился победой «Барсы» со счетом 4:2.
Голы:
0:1 – Такаси Инуи, 7'
0:2 – Такаси Инуи, 61'
1:2 – Давид Хунка (автогол), 63'
2:2 – Луис Суарес, 73'
3:2 – Лионель Месси, 75'
4:2 – Лионель Месси, 90+2'
Нереализованный пенальти:
Лионель Месси («Барселона»), 70' – вратарь.
- Инуи – первый японец, забивший в ворота «Барселоны» в Примере.
- «Барселона» набрала 90 очков и закончила чемпионат на втором месте.
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