Диего Симеоне: «Я остаюсь в «Атлетико», потому что у клуба есть будущее»

«Журналисты постоянно спрашивают меня, останусь ли я. Да, я собираюсь остаться, потому что у этого клуба есть будущее, и это наше будущее – это все мы», – заявил Диего Симеоне.

Ранее появилась информация, что миланский «Интер» предлагает Симеоне пятилетний контракт на сумму около 50 миллионов евро.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

В сезоне-2016/17 «Атлетико» занял третье место в Ла Лиге и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу».

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