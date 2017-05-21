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Диего Симеоне: «Я остаюсь в «Атлетико», потому что у клуба есть будущее»

Симеоне: «Я остаюсь в «Атлетико»
Р-Спорт

39 мин. назад

Аргентинец станет для «индейцев» Арсеном Венгером.

«Журналисты постоянно спрашивают меня, останусь ли я. Да, я собираюсь остаться, потому что у этого клуба есть будущее, и это наше будущее – это все мы», – заявил Диего Симеоне.

Ранее появилась информация, что миланский «Интер» предлагает Симеоне пятилетний контракт на сумму около 50 миллионов евро.

  • Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.
  • В сезоне-2016/17 «Атлетико» занял третье место в Ла Лиге и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу».

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