Самый жалкий пенальти в истории Примеры, после которого ты еще сильнее возненавидишь «Барселону»

«Барселона» принимала «Эйбар» в заключительном туре Ла Лиги-2016/17. Для сохранения чемпионского титула каталонцами нужно было побеждать самим и надеяться на поражение «Реала» от «Малаги».

К 63-й минуте каталонцы полетели 0:2, после чего начались странности. Сначала защитник «Эйбара» Давид Хунка забил в свои ворота, а затем Алехандро Эрнандес назначил самый нелепый и тупой пенальти в истории Ла Лиги.

Жорди Альба при ударе то ли споткнулся об кочку, то ли запутался в собственных ногах. Но после приземления каталонец с надеждой поглядел на арбитра, и тот указал на точку.

Йоэль отразил удар Месси с 11-метровой отметки, но вскоре Суарес сравнял счет, а затем Эрнандес назначил второй пенальти, попутно удалив игрока «Эйбара» Андера Капу.

«Барселона» победила со счетом 4:2, но лишилась чемпионства, поскольку «Реал» справился с «Малагой» (2:0).

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