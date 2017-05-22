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Всего 4 команды от Испании в ЛЧ и другие ответы на вопросы о распределении мест в Ла Лиге

Всего 4 команды от Испании в ЛЧ и другие ответы на вопросы о распределении мест в Ла Лиге
Eurosport

12 мин. назад

Если бы не поражение «Сельты» от «МЮ», могли бы быть все пять.

Кто отправится в Лигу чемпионов?

«Реал», «Барселона» и «Атлетико» стартуют в Лиге чемпионов-2017/18 с группового этапа. Трио может превратиться в квартет, если «Севилья» преодолеет раунд плей-офф.

Всего четыре команды?

Да. В этом году представили Ла Лиги уже не выиграют Лигу Европы, поэтому пятая команда в Лиге чемпионов Испании не полагается. Ранее два сезона подряд в ЛЧ от Примеры была пятерка клубов, но пятая команда оба раза вылетала в квалификации.

Кто сыграет в Лиге Европы?

«Вилльярреал» уже готовится к групповой стадии, а «Реал Сосьедад» предстоит пробиваться на турнир через квалификацию. Баски на последних секундах вырвали ничью у «Сельты» и обошли «Атлетик».

Третья путевка в Лиге Европы зависит от исхода финала Кубка Испании. Если «Алавес» в финале обыграет «Барселону», то в ЛЕ сыграет он. При другом исходе в Лиге Европы сыграет «Атлетик», занявший седьмое место с 63 очками.

Кто вылетел из Ла Лиги?

Хихонский «Спортинг», «Осасуна» и «Гранада» начнут следующий сезон в Сегунде. При этом «Осасуна» продержалась в высшем дивизионе всего один год.

Кто займет их место?

В Сегунде остались три тура. «Леванте» уже гарантировал себе победу и путевку в высший класс. Идущая второй «Жирона» минимум выступит в плей-офф. Остальные места еще не распределены.

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