33 короны. Почему «Реал» пришел всерьез и надолго

«Реал» – чемпион Испании. Спустя пять лет Примера наконец пала. Не 16 спартаковских, конечно, но величина клуба иная. Чемпионат Испании был всегда неразрывно связан со «сливочными», но в последние годы он пикался ими реже Лиги чемпионов, которую с момента последнего чемпионства урвали дважды. Примера поставила замок на доминирование парней в белоснежной форме и издевалась над ними, как могла.

Фанаты «Мадрида» закусывали губу, но терпели, уступая два балла «Барсе» в сезоне-2014/15, держались при мучениях Бенитеса и не сдавались, когда чемпионский кубок поднимали соседи из «Атлетико».

Прошли годы, за которые поменялось многое. Жозе Моуринью, приведший «Реал» к последнему титулу, успел выиграть АПЛ с «Челси», потом потом там же обделаться, а Хаби Алонсо вообще ушел из футбола.

В сезоне-2011/12 за Мадрид креативил Месут Озил и создавал шансы для Гонсало Игуаина, который выскочит на бомбардировку Кейлора Наваса 3 июня. В том составе были и легендарный Ройстон Дренте, которого потом сплавили в «Аланию», и главный трасферный провал Переса – Кака.

Помнят болельщики и святого Икера, и наибольшее число побед за один сезон (32 раза и 84,2% – в относительном выражении) и много чего еще, но все это в прошлом.

Обновленный «Реал» взял титул c задором и не собирается его отдавать в ближайшие годы. Доминирование «королевского клуба» выглядит подавляющим: мадридцы забили в каждом матче Примеры, Криштиану оформил 25+ голов в восьмом сезоне подряд, Рамос снова тащил на последних минутах все, что только можно тащить. Ничего сложного, просто лучший клуб мира, во главе которого лысый мужчина, пересевший в тренерское кресло, но ни разу, не потерявший в качестве исполнения работы.

В нынешнем «Реале» хорошо примерно все.

Кейлор Навас, который едва поползли слухи о возможном трансфере Давида Де Хеа, врубил режим царя и тащил мертвейшие мячи от любых форвардов Примеры. В том числе от Сандро, который грозился сделать чемпионом отнюдь не мадридский суперклуб. Оборона, в которой равновесные фланги в лице Марсело и Карвахаля дополняют железный Серхио и хладнокровный Рафаэль Варан.

Тройка полузащитников – скала и основа чемпионства, которую редко отмечают простые болельщики. Треугольник Модрич-Каземиро-Кроос в этом сезоне выглядит легендарнее Бермудского (7,22–7,16–7,67 по данным Whoscored) и переваривает любого креативщика мира. «Старая синьора», берегись.

Про атаку говорить глупо и бесполезно: «Реал» забил 106 раз за сезон. Точка. Даже Бензема, вечно критикуемый фанатами, закинул в сетку положенные десять мячей, а сегодняшним даже слегка перебрал норму.

Пять лет трофей оказывался в руках врагов, но пройдет лето, Перес потратит 1432132443 евро и получит трофей сначала в первом туре нового сезона (таковы правила Примеры), а потом и в последнем. Мадрид пришел основательно и надолго, можете в этом не сомневаться.

«Малага» – «Реал» – 0:2

Лучший спортивный телеграм