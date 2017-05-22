Крутое пике. Почему «Барса» не заслужила чемпионство

Игра с «Эйбаром» стала яркой иллюстрацией всего сезона «Барселоны», которая напоминает аттракцион «Веселые горки». Ты знаешь с детства каждую его кабину, но садишься в самую первую, которая меньше скрипит, и в ней ты чувствуешь себя пилотом. Все, кто летит вверх-вниз вместе с тобой, качают головой – да, не мешало бы смазать, однако вот уже много лет ничего не меняется.

Вбуханные прошлым летом в капитальный ремонт 122 миллиона евро улетели в трубу – из шестерых новичков прижился только Умтити, а тащить команду снова пришлось волшебникам из агентства MSN. В прошлом этого хватало – когда что-то шло не так, Месси, Суарес и Неймар показывали класс и вырывали победы. В сезоне-2016/17 южноамериканские небожители установили новые рекорды результативности, чем еще больше обособили себя от команды. У «Барсы» все слишком завязано на MSN –это дар и проклятие команды одновременно.

В «Реале» есть своя тройка с заоблачной трансферной стоимостью – BBC, чью зависимость от игры команды Зидан максимально снизил. Роналду долго вкатывался в сезон после евротравмы, Бэйл опять сломался в самый ответственный момент, а Бензема потерял вдохновение. Если для «Барсы» потеря лидера – крах, то в «Реале» – всего лишь рабочий момент. Зидан отыграл сезон двумя практически равными составами, Луис Энрике часто не знал, кого выпустить на замену для усиления игры. Кроме того, тренер «Барсы» очень фривольно относился к ротации – нашпигованный на 60% редкими гостями основы состав влетел в сентябре дома «Алавесу». Вполне вероятно, именно этих очков не хватило каталонцам на финише.

Один из самых обидных моментов для болельщиков – превращение «Барсы» в типичную коммерческую машину. Несколько лет назад Гвардиола выстроил команду из воспитанников Ла Масии и успешно гастролировал с ней по Европе со всепобеждающей тики-такой. Луис Энрике за время правления на «Камп Ноу» не внедрил в «Барсу» ни одного выпускника, а самых перспективных – Бартру и Мунира – продал. Сомнительно, что в клубной академии разучились работать. Скорее всего, сейчас происходит то же самое, что и в «Реале» времен галактикос – лучшим кадрам не дают даже микрошанса заиграть. Трудно было не заметить, как тренер весь сезон пихал в состав купленного за большие деньги Гомеша, хотя он очевидно не тянет.

Каталонцы испытывали проблемы во всех линиях, но особенно в обороне. Никудышный показатель в 0,97 пропущенных мяча за игру в чемпионате дополняют еврокубковые провалы в Париже (0:4) и Турине (0:3). Луис Энрике неудачно экспериментировал, использовав во второй части сезона схему с тремя защитниками – все равно складывалось впечатление, что центрбеки видят друг друга впервые. А иметь в ротации сразу двоих игроков обороны, которым на двоих 65 лет (Маскерано, Матье) – безумие и пошлость для современного футбола.

Весь сезон из Каталонии слышались вопли о судейских ошибках в пользу «Реала». Да, так и было, но в пользу «Барсы» арбитры ошибались не меньше. В Сан-Себастьяне лайнсмен украл победный мяч у «Реала Сосьедад» (1:1), а в Валенсии судьи проигнорировали танцы Суареса перед вратарем (Луис был в офсайде) во время дальнего удара Месси. И, наконец, фантасмагорический пенальти в ворота «Эйбара», когда на Альбе сфолила кочка.

С уходом Луиса Энрике проблемы никуда не денутся. «Барса» нуждается в перезагрузке, но точечной, а не радикальной. Каталонцам нужен тренер, который наладит оборону, найдет общий язык с Месси, выстроит правильную вертикаль взаимодействия с Ла Масией и исправит уйму других недочетов. Иначе пике на «Веселых горкам» затянется.

«Барселона» – «Эйбар» – 4:2

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