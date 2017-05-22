«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством

В 38-м туре Ла Лиги «Реал» на выезде справился с «Малагой» (2:0) и выиграл чемпионат Испании-2016/17. В параллельной встрече «Барселона» одолела «Эйбар» (4:2), но отстала от мадридцев на три очка.

Несмотря на вражду между командами, каталонцы поздравили «Реал» с чемпионством в твиттере.

«Реал» выиграл чемпионат в 33-й раз в истории.

На счету «Барселоны» 24 титула.

В сезоне-2016/17 команды проведут еще по одному матчу: «Реал» сразится с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов, «Барселона» – с «Алавесом» в Кубке Испании.

Самый чемпионский канал