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«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством

«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством
Eurosport

3 ч. назад

Каталонцы написали строчку в твиттере.

В 38-м туре Ла Лиги «Реал» на выезде справился с «Малагой» (2:0) и выиграл чемпионат Испании-2016/17. В параллельной встрече «Барселона» одолела «Эйбар» (4:2), но отстала от мадридцев на три очка.

Несмотря на вражду между командами, каталонцы поздравили «Реал» с чемпионством в твиттере.

  • «Реал» выиграл чемпионат в 33-й раз в истории.
  • На счету «Барселоны» 24 титула.
  • В сезоне-2016/17 команды проведут еще по одному матчу: «Реал» сразится с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов, «Барселона» – с «Алавесом» в Кубке Испании.

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