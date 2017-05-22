Пряный Перес. Как и когда «Реал» Мадрид стал чемпионом Испании

«Реал» стал чемпионом Испании. Не так важно, как именно он выиграл у «Малаги», и не так важно, что первый гол ему, по сути, подарили, а второй Бензема забил из офсайда. Чемпионство было оформлено в последнем туре, а завоевано раньше.

Когда? Ну, например, когда матч с «Сельтой» в Виго перенесли из-за ливня. Чемпионат – это марафон, и мелочей в нем не бывает. Это прекрасно сформулировал не так давно Арриго Сакки: чемпионом становится тот, кто выигрывает плохие матчи. В феврале «Реал» не выиграл бы плохой матч в Виго. А в мае выиграл… пусть не плохой, но, в общем, не лучший, до прохода Иско во втором тайме – вполне себе равный.

Резервный матч дал «Реалу» психологическое преимущество над «Барсой». Он отчасти поэтому ей проиграл на «Бернабеу»: сравнял счет в самом конце, пошел забивать третий, упустил Месси. На дистанции чемпионата «Реал» имел право на ошибку, а потому и право на риск.

Может быть, чемпионом «Реал» стал 26 февраля в Вильярреале. 0:2 к 56-й минуте, а потом три мяча, и решающий – Альваро Мораты, вышедшего на замену. Мората возвращался в «Реал» из «Ювентуса», чтобы вытеснить Бензема из основы. Он его не вытеснил и вряд ли мог. Бензема играет тоньше, гибче, разнообразнее, он полезнее на контрвыпадах. Мората – осадное орудие. Когда было нужно, оно сработало.

Флорентино Перес больше года не мог продать никого нужного и купить никого ненужного. Поэтому у Зидана были и Хамес, и Мората, и Иско, и Марко Асенсио, и Лукас Васкес, и Матео Ковачич, и Начо. Поэтому «Реал» перезимовал, пожертвовав, по большому счету, лишь Кубком короля. Поэтому Зидан весной мог ротировать состав, а лидеры – сохранить свежесть.

О том, тренер ли Зидан, спорят. Хочется видеть его гениальные находки, которые приносят команде титулы. На самом деле, любой тренер, которому Флорентино Перес покупает игроков, должен уметь находить две вещи. Во-первых, как этих игроков использовать. Во-вторых, он должен найти способ объяснить футболисту А, почему тот должен сыграть не так, как привык.

У Карло Анчелотти это получилось, когда он переводил Анхеля Ди Марию с фланга атаки в полузащиту. У Зидана Хамес Родригес, как зайка, выходил на замены и делал свое дело. У Зидана Иско встает пятым в оборону, позволяя крайнему защитнику уйти в центр. Были матчи, в которых Роналду – внимание! – не бил по воротам, а раздавал мячи.

Иско помогли раскрыться травмы Гарета Бэйла. Зидан поменял под него схему, сейчас это 4-4-2 с ромбом в центре поля, и Иско в роли диспетчера нового поколения, который и в обороне отрабатывает, и мяч в атаку тащит, и последний пас отдает.

Зидана никто не считает тактиком. Это не значит, что у него не было тактических побед. С «Атлетико» в первом круге он сыграл от соперника, от его слабых сторон, сделав Роналду чистым форвардом, Иско – вспомогательным, а Бэйла и Васкеса заставив сыграть в оттяжке, на флангах полузащиты.

Матео Ковачич несколько лет назад, когда переезжал в «Интер» из загребского «Динамо», считался преемником Луки Модрича и мегаталантом. В «Реале» у него скромная роль. На первый взгляд. Он должен быть готов минуте на 70-й заменить Каземиро. В этом нет ничего унизительного. Каземиро – ключевая для игрового баланса фигура. Но к 70-й минуте он устает и часто сидит на желтой карточке. Ковачич должен выйти на поле и сохранить баланс. Если бы он этого не делал, «Реал» не стал бы чемпионом.

Считается, что сила «Барсы» в философии, а «Реала» – в игроках. Пожалуй, это правда. «Барса» со страшным трио впереди перестала играть философски. А Зидан позаботился о том, чтобы у его игроков было пространство для инициативы. Поэтому «Реал» чемпион. Мы пока можем говорить о деталях. Скоро они спрячутся за статистикой.

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