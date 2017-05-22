Eurosport

Игроки «Реала» сорвали пресс-конференцию Зинедина Зидана, плеснув ему в лицо шампанским

Игроки «Реала» сорвали пресс-конференцию Зидана, плеснув ему в лицо шампанским
Eurosport

2 ч. назад

Француз опешил.

После чемпионского матча против «Малаги» (2:0) главный тренер «Реала» отправился на традиционную пресс-конференцию. В разгар общения с журналистами в зал ворвались игроки во главе с Марсело и мощно окатили Зидана из нескольких бутылок шампанского.

Зидан с пониманием отнесся к произошедшему и встал, чтобы отпраздновать с игроками.

  • «Реал» выиграл чемпионат в 33-й раз в истории, на 3 очка опередив «Барселону».
  • Зидан – первый за 47 лет и второй в истории француз, выигравший Ла Лигу в качестве тренера.
  • В сезоне-2016/17 «Реал» проведет еще один матч: в финале Лиги чемпионов мадридцы сыграют с «Ювентусом».

Самый чемпионский канал

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Безжалостное погребение «Оттавы», которому трижды ассистировал Малкин

03:18
Популярные видео
Дубль Вильи, который растер в пыль корешей Кака и Ночерино
 853 просмотров2 ч
Феноменальные скиллы Швайнштайгера объяснили «Ди Си», кто тут батя
2 459 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться