Игроки «Реала» сорвали пресс-конференцию Зинедина Зидана, плеснув ему в лицо шампанским

После чемпионского матча против «Малаги» (2:0) главный тренер «Реала» отправился на традиционную пресс-конференцию. В разгар общения с журналистами в зал ворвались игроки во главе с Марсело и мощно окатили Зидана из нескольких бутылок шампанского.

Зидан с пониманием отнесся к произошедшему и встал, чтобы отпраздновать с игроками.

«Реал» выиграл чемпионат в 33-й раз в истории, на 3 очка опередив «Барселону».

Зидан – первый за 47 лет и второй в истории француз, выигравший Ла Лигу в качестве тренера.

В сезоне-2016/17 «Реал» проведет еще один матч: в финале Лиги чемпионов мадридцы сыграют с «Ювентусом».

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