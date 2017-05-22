Вратарь «Реала» Кейлор Навас побрился налысо и посвятил чемпионство детям, больным раком

Перед началом сезона-2016/17 кипер пообещал, что побреется налысо при условии, что «Реал» выиграет Ла Лигу. Сразу после чемпионского матча против «Малаги» (2:0) Кейлор вышел к журналистам без волос.

«Я пообещал Богу посвятить победу в чемпионате детям больным раком. И я делаю это», – заявил Навас Marca.

«У меня трехлетний контракт с «Реалом», который я собираюсь отработать до конца. Я не думаю об уходе. Буду продолжать работу», – сообщил голкипер.

«Реал» выиграл чемпионат в 33-й раз в истории, на 3 очка опередив «Барселону».

На счету Наваса 5 сухих матчей в Ла Лиге из 27-ми.

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