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Мората в коридоре сделал жесткий подкат под Наваса, который теперь похож на охранника из «Магнита»

Мората в коридоре сделал жесткий подкат под Наваса, который теперь похож на охранника из «Магнита»
Eurosport

1 час назад

Полный трэш.

«Реал» оформил чемпионство в выездном матче против «Малаги» (2:0). После игры эмоциональные мадридцы творили дичь: некоторые плескали в лицо шампанским Зидану, а другие занимались непонятно чем.

Например, Альваро Мората догнал в подтрибунном помещении Кейлора Наваса и бросился под того в подкате. В результате падения ни испанец, ни костариканец не пострадали.

  • «Реал» выиграл чемпионат в 33-й раз в истории, на 3 очка опередив «Барселону».
  • Мората – второй бомбардир «Реала» в сезоне-2016/17. Форвард забил 15 мячей и выполнил 4 ассиста.
  • На счету Наваса 5 сухих матчей в Ла Лиге из 27-ми.

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