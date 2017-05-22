Фанаты и игроки «Реала»: «Жерар Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов»

Во время празднования 33-го чемпионства в истории клуба игроки и фанаты «Реала» пели оскорбительные песни про главных противников – защитника «Барселоны» Жерара Пике и «Атлетико».

Основной негатив достался каталонцу: «Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов».

«Атлетико» «сливочные» припомнили недавнее поражение в полуфинале Лиги чемпионов: «Эй, что вы чувствуете?»

По информации Marca, в какой-то момент песни про Пике и «Атлетико» заменили на кричалку «Мы собираемся в Кардифф». Криштиану Роналду поблагодарил фанатов и заявил, что игроки ждут поддержку в финале Лиги чемпионов 3 июня.

«Реал» выиграл чемпионат в 33-й раз в истории, на 3 очка опередив «Барселону».

В финале Лиги чемпионов мадридцы встретятся с «Ювентусом».

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