Eurosport

Фанаты и игроки «Реала»: «Жерар Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов»

Фанаты и игроки «Реала»: «Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов»
Eurosport

45 мин. назад

Мадридцы бурно праздновали титул.

Во время празднования 33-го чемпионства в истории клуба игроки и фанаты «Реала» пели оскорбительные песни про главных противников – защитника «Барселоны» Жерара Пике и «Атлетико».

Основной негатив достался каталонцу: «Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов».

«Атлетико» «сливочные» припомнили недавнее поражение в полуфинале Лиги чемпионов: «Эй, что вы чувствуете?»

По информации Marca, в какой-то момент песни про Пике и «Атлетико» заменили на кричалку «Мы собираемся в Кардифф». Криштиану Роналду поблагодарил фанатов и заявил, что игроки ждут поддержку в финале Лиги чемпионов 3 июня.

  • «Реал» выиграл чемпионат в 33-й раз в истории, на 3 очка опередив «Барселону».
  • В финале Лиги чемпионов мадридцы встретятся с «Ювентусом».

Лучший канал на YouTube

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Безжалостное погребение «Оттавы», которому трижды ассистировал Малкин

03:18
Популярные видео
Дубль Вильи, который растер в пыль корешей Кака и Ночерино
1 496 просмотров5 ч
Феноменальные скиллы Швайнштайгера объяснили «Ди Си», кто тут батя
2 758 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться