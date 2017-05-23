Пепе: «Я буду ждать решения «Реала» по контракту до самого конца»

«Я счастлив и готов играть. Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня, а мой контракт рассчитан до 30 июня.

Как я всегда говорил, я буду ждать решения «Реала» до самого конца», – цитирует Пепе Marca.

Ранее испанские медиа сообщали, что Пепе согласовал контракт с «Интером».

34-летний защитник выступает за «Реал» с 2007 года.

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