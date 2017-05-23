«Фламенго», дитя заката. 16-летний бразилец, который соблазнил «Реал» на 45 миллионов

В одном из интервью тренера сборной Бразилии до 17 лет Карлоса Амадеу попросили охарактеризовать 16-летнего Винисиуса Жуниора – на родине парня называют либо следующим Неймаром, либо новым Робиньо. Амадеу задумался и тщательно подбирал слова.

«Если Винисиус устоит перед окружающим его гламуром, то достигнет высокого уровня. Он перспективный парень, но не торопитесь. Ему предстоит еще через многое пройти, думаю, люди это понимают», – заявил специалист. Посыл коуча ясен как день: наблюдайте за парнем, только не взваливайте раньше времени слишком большие ожидания.

Но кого мадридский «Реал» хоть когда-то слушал? Юный Жуниор сыграл на взрослом уровне всего 19 минут, только «бланкос» этот факт никак не напрягает. Согласно Globe, Флорентино Перес заплатит за тинейджера минимум 45 миллионов евро. Луиш Фигу, Карим Бензема, Лука Модрич и другие мастера пришли в «Реал» за меньшую сумму. 18 из 20 клубов Ла Лиги вообще никогда не отдавали таких денег за одного игрока. Если бы планету можно было остановить, многие бы сошли.

По данным медиа, трансфер согласуют в ближайшие дни, но выступать за мадридский клуб Жуниор сможет только со следующего лета: 12 июля 2018 года Винисиусу исполнится 18 годиков. И скорее всего, до 2019-го Жуниор просидит в аренде в родном «Фламенго». 45 миллионов евро за парня, которому в ближайшие годы не выйти на «Сантьяго Бернабеу» – что за хайп-машина этот Жуниор?

До 10 лет Винисиус гонял мячи по улицам Сан-Гонсалу и заслужил предложения от престижных бразильских клубов. Уже тогда Жуниор выделялся среди сверстников, поэтому, присоединившись к «Фламенго», занимался в старших группах. В сборную до 15 лет он попал в 13, и два года назад блеснул на юниорском чемпионате Южной Америки, забив 6 голов в 6 играх.

Главный промоушн состоялся в марте на этом же турнире, только в возрастной категории до 17 лет. Бразильцы выиграли соревнование, Жуниор с 7 голами возглавил список бомбардиров и получил звание лучшего игрока. Нарезки со скиллами мгновенно разлетелись по YouTube – предложение из Европы было делом времени.

Первым на связь с «Фламенго» вышел «Манчестер Юнайтед», но, видимо, обалдел от запрошенной суммы. «Реал» цифры никогда не пугали, поэтому в начале мая Винисиус прошел медосмотр под надзором прилетевших из Мадрида врачей. На тот момент Жуниор еще ни разу не выходил на поле со взрослыми дядьками.

Дебют состоялся 14 мая. Товар нужно было показать, поэтому Жуниора выпустили на 9 минут в конце матча с «Атлетико Минейро». В отведенное время парень сделал одну точную передачу, безуспешно лез в обводку и терял мяч. 21-го Винисиус снова вышел в эндшпиле, но ничем толковым не отметился.

Журналист World Soccer Тим Виккери сравнил Жуниора с Лулиньей. 10 лет назад этот парень тоже сверкнул в составе юниорской сборной и попал в главную команду «Коринтианса». Сейчас Лулинья играет в Южной Корее – это все, что нужно о нем знать.

«Неймар поступил правильно. Во время перехода из «Сантоса» в «Барселону» он уже не был тинейджером. Неймар стабильно играл в стартовом составе и имел за спиной три чемпионства и Кубок Либертадорес. Когда молодые футболисты рано уходят в топ-клубы – это большая ошибка. Перед отъездом Неймар и Робиньо сначала доказали состоятельность в Бразилии. Они были готовы, а вот Винисиусу предстоит долгий путь», – считает написавший биографию Сократеса Эндрю Доуни.

Cамый очевидный минус Жуниора – возраст. Помимо того, что парень не может похвастаться опытом в профессиональном футболе, он еще и не всегда думает, что говорит. В недавнем эфире Fox Sports Brazil Винисиус признался, что фанатеет от Месси больше, чем от Роналду, а в FIFA 17 играет за «Барселону». Болельщикам «Реала» придется с этим как-то жить.

После официального подтверждения о переходе Жуниора из «Фламенго» в «Реал» за 45 миллионов трансферный рынок больше не будет прежним. В этот день мозги адекватных людей закипят. «Реал» уже однажды ошпарился, превратив школьника Мартина Эдегора в миллионера. Все знают, что из этого вышло: норвежец закис в «Херенвене». Жуниор даст новый повод для сокрушений.

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