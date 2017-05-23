La Gazzetta dello Sport: Алвес зазывает Иньесту в «Ювентус»

Контракт Иньесты с «Барселоной» истекает в 2018 году, и стороны пока не договорились о дальнейшем сотрудничестве. Как утверждает La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» готов пригласить 33-летнего испанца, если каталонцы не начнут переговоры с Иньестой о новом контракте.

Помощь в трансфере Иньесты готов оказать Дани Алвес, который поддерживает с испанцем дружеские отношения и нахваливает «Юве» в беседах с ним.

«Ювентус» также интересуется полузащитником «ПСЖ» Анхелем ди Марией. Этот трансфер может обойтись туринцам в 45 миллионов евро.

Иньеста выступает за основную команду «Барселоны» с 2002 года.

На счету полузащитника 629 матчей за каталонцев, 55 голов и 108 ассистов.

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