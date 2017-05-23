LaPresse
Экс-президент «Барселоны» Сандро Росель арестован по подозрению в отмывании денег
Функционеру грозит тюремный срок.
Операция, в ходе которой, помимо Сандро Роселя, были арестованы еще несколько человек, прошла в Каталонии при поддержке полиции и Национальной гвардии. Обыски прошли в девяти домах и офисах, сообщает El Mundo Deportivo.
Росель подозревается в отмывании денег на сумму в 15 миллионов евро при продаже имиджевых прав сборной Бразилии компанией, с которой связан бывший президент «Барселоны».
В этом деле подозревается и бывший президент Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра.
- Росель является участником уголовного дела о мошенничестве при переходе Неймара из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.
- Испанская прокуратура требует для Роселя пять лет тюрьмы.
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