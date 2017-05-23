LaPresse

Экс-президент «Барселоны» Сандро Росель арестован по подозрению в отмывании денег

Экс-президент «Барселоны» арестован по подозрению в отмывании денег
Eurosport

48 мин. назад

Функционеру грозит тюремный срок.

Операция, в ходе которой, помимо Сандро Роселя, были арестованы еще несколько человек, прошла в Каталонии при поддержке полиции и Национальной гвардии. Обыски прошли в девяти домах и офисах, сообщает El Mundo Deportivo.

Росель подозревается в отмывании денег на сумму в 15 миллионов евро при продаже имиджевых прав сборной Бразилии компанией, с которой связан бывший президент «Барселоны».

В этом деле подозревается и бывший президент Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра.

  • Росель является участником уголовного дела о мошенничестве при переходе Неймара из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.
  • Испанская прокуратура требует для Роселя пять лет тюрьмы.

Самый спортивный инстаграм

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Фирменный гвинейский гол». Английские защитник и вратарь придумали автогол с центра поля

00:59
Популярные видео
Арбитр засчитал гол Венесуэлы в ворота Вануату, вызвав духов видеопросмотра
2 615 просмотров2 ч
Хайлайты исторического для «Предаторс» матча, в котором «Анахайм» зазря перебросал соперника 41-18
1 448 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться