Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн оценил вероятность перехода в «Ман Юнайтед» как 6 из 10

Антуан посетил шоу Янна Бартеза «Каждый день» (Quotidien). Один из вопросов ведущего касался возможного перехода в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года.

Гризманн ответил, что это возможно, и тогда Бартез попросил его оценить вероятность. «Шесть из 10», – ответил нападающий.

Позднее Антуан отметил, что устал просто играть в хороший футбол и забивать голы. «Выигрывать титулы – вот, чего я хочу», – сообщил он.

В сезоне-2016/17 26-летний Гризманн забил за «Атлетико» 26 голов и отдал 12 ассистов во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает француза в 80 миллионов евро.

В апреле The Sun утверждал, что «красные дьяволы» готовы выложить за Гризманна 105 миллионов евро.

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