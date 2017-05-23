«Реал» подтвердил трансфер полузащитника «Фламенго» Винисиуса Жуниора в 2019 году

Мадридцы сделали заявление на официальном сайте, что Жуниор станет игроком «Реала» летом 2018 года. После подписания контракта полузащитник еще год проведет во «Фламенго».

16-летний футболист считается главным талантом бразильского футбола, выступающим на родине.

Сумма трансфера Винисиуса не называется. Ранее бразильские СМИ сообщали, что мадридцы выплатят за игрока 45 млн евро отступных.

На счету Винисиуса 22 матча и 19 голов за сборную Бразилии до 17 лет.

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