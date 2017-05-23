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«Реал» подтвердил трансфер полузащитника «Фламенго» Винисиуса Жуниора в 2019 году

«Реал» подтвердил трансфер 16-летнего Жуниора
Eurosport

40 мин. назад

В Мадрид приедет очередная звезда Бразилии.

Мадридцы сделали заявление на официальном сайте, что Жуниор станет игроком «Реала» летом 2018 года. После подписания контракта полузащитник еще год проведет во «Фламенго».

16-летний футболист считается главным талантом бразильского футбола, выступающим на родине.

Сумма трансфера Винисиуса не называется. Ранее бразильские СМИ сообщали, что мадридцы выплатят за игрока 45 млн евро отступных.

  • На счету Винисиуса 22 матча и 19 голов за сборную Бразилии до 17 лет.

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