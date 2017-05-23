Eurosport
«Атлетико» продлил контракт с Коке до 2024 года
Полузащитник дал пример Антуану Гризманну.
Предыдущее соглашение истекало летом 2019-го. Новый контракт подписан сроком до 2024 года.
- Коке – воспитанник «Атлетико».
- 25-летний полузащитник провел более 300 игр за клуб, забил 28 мячей и выполнил 83 ассиста.
- Transfermarkt оценивает Коке в 55 млн евро.
- Вместе с «Атлетико» футболист выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В активе Коке 2 финала Лиги чемпионов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте