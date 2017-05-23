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«Атлетико» продлил контракт с Коке до 2024 года

«Атлетико» продлил контракт с Коке до 2024 года
Eurosport

19 мин. назад

Полузащитник дал пример Антуану Гризманну.

Предыдущее соглашение истекало летом 2019-го. Новый контракт подписан сроком до 2024 года.

  • Коке – воспитанник «Атлетико».
  • 25-летний полузащитник провел более 300 игр за клуб, забил 28 мячей и выполнил 83 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает Коке в 55 млн евро.
  • Вместе с «Атлетико» футболист выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В активе Коке 2 финала Лиги чемпионов.

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