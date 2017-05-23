Eurosport
Эрнесто Вальверде, претендующий на работу в «Барселоне», покинул «Атлетик»
Дорога в «Барселону» открыта.
О том, что Вальверде покидает пост главного тренера, «Атлетик» объявил на официальном сайте. 24 мая специалист выступит перед прессой.
О будущем месте работы Вальверде не сообщается. Ранее тренер назывался главным претендентом на пост в «Барселоне».
- 54-летний Вальверде возглавлял «Атлетик» с 2013 года.
- В сезоне-2016/17 клуб занял седьмое место в Ла Лиге.
- «Барселона» ищет тренера после того, как в конце мая клуб покинет Луис Энрике.
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