Эрнесто Вальверде, претендующий на работу в «Барселоне», покинул «Атлетик»

О том, что Вальверде покидает пост главного тренера, «Атлетик» объявил на официальном сайте. 24 мая специалист выступит перед прессой.

О будущем месте работы Вальверде не сообщается. Ранее тренер назывался главным претендентом на пост в «Барселоне».

54-летний Вальверде возглавлял «Атлетик» с 2013 года.

В сезоне-2016/17 клуб занял седьмое место в Ла Лиге.

«Барселона» ищет тренера после того, как в конце мая клуб покинет Луис Энрике.

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