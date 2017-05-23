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Защитник «Барселоны» Жерар Пике – об оскорблениях от игроков «Реала»: «Меня это не обижает»

Пике – об оскорблениях от игроков «Реала»: «Меня это не обижает»
Eurosport

1 час назад

Понимающий парень.

«Меня это не обижает. Никому из «Мадрида» не за что извиняться. Уже разговаривал с Рамосом. Это нормально, такое случается. Им необходимо было отпраздновать», – приводит AS слова Пике.

«Реал» жарко отметил чемпионский титул. На праздновании победы фанаты и футболисты «Мадрида» скандировали: «Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов».

  • «Реал» выиграл чемпионат в 33-й раз в истории, на 3 очка опередив «Барселону».
  • Каталонцы еще могут завершить сезон с трофеем: 27 мая их ждет финал Кубка Испании с «Алавесом».

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