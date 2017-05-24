EFE
Верховный суд Испании подтвердил приговор форварду «Барселоны» Лионелю Месси
Условный срок для аргентинца остался в силе.
Верховный суд Испании оставил в силе приговор суда низшей инстанции, который был вынесен летом 2016 года. По нему Месси получил 21 месяц лишения свободы условно.
- Лионель и его отец Хорхе признаны виновными в трех эпизодах по делу об уклонении от уплаты налогов.
- Месси оштрафован на 2 миллиона евро, а его отец выплатит около 1,5 миллиона евро.
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