Eurosport
Андрес Иньеста: «Я могу завершить карьеру не в «Барселоне»
Испанец припугивает поклонников и руководство клуба.
Полузащитник каталонцев рассказал о вариантах продолжения карьеры и оценил вероятность остаться в «Барселоне».
«Всегда существует вероятность, что я закончу карьеру не в «Барселоне». Я должен оценить выступления в этом сезоне, поэтому пока ничего не говорю о возможном продлении контракта. Как только я все проанализирую, тогда и решу», – заявил Иньеста Football Italia.
Одним из претендентов на полузащитника является «Ювентус».
- Андрес выступает за «Барселону» с 2002 года.
- На счету игрока 412 матчей и 34 гола за клуб.
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