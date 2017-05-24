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Андрес Иньеста: «Я могу завершить карьеру не в «Барселоне»

Иньеста: «Я могу завершить карьеру не в «Барселоне»
Eurosport

21 мин. назад

Испанец припугивает поклонников и руководство клуба.

Полузащитник каталонцев рассказал о вариантах продолжения карьеры и оценил вероятность остаться в «Барселоне».

«Всегда существует вероятность, что я закончу карьеру не в «Барселоне». Я должен оценить выступления в этом сезоне, поэтому пока ничего не говорю о возможном продлении контракта. Как только я все проанализирую, тогда и решу», – заявил Иньеста Football Italia.

Одним из претендентов на полузащитника является «Ювентус».

  • Андрес выступает за «Барселону» с 2002 года.
  • На счету игрока 412 матчей и 34 гола за клуб.

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