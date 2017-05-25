Жерар Пике: «Мне нужно будет подумать, хочу ли я быть президентом «Барселоны»

На пресс-конференции Жерару Пике задали вопрос относительно президентского кресла «Барселоны».

«В ближайшей перспективе мой ответ будет отрицательным. Мне нравится играть. Что будет потом, мы увидим. Президенты иногда проваливаются. Мне нужно будет подумать», – цитирует Пике El Periodico.

В октябре Жерар уверял, что хочет стать президентом «Барселоны». Его инициативу поддержали Хави и Хосеп Гвардиола.

В сезоне-2016/17 30-летний Пике провел 40 официальных матчей и забил 3 мяча.

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