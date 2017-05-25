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Cadena SER: суд может оштрафовать Криштиану Роналду на 8 миллионов евро за уклонение от налогов

Cadena SER: суд может оштрафовать Роналду на 8 миллионов евро за уклонение от налогов
Eurosport

37 мин. назад

Чудовищное наказание для португальца.

Прокуратора Мадрида собрала данные по делу об уклонении налогов со стороны форварда «Реала» и теперь обсуждает вопрос о передаче дела в суд. Налоговые инспекторы расходятся по пункту, открывать ли против футболиста уголовное дело или административное.

В первом случае Роналду может грозить штраф в 8 млн евро и заключение до четырех месяцев. Если прокуратура откроет административное дело, Криштиану отделается штрафом, сообщает радиостанция Cadena SER.

  • Роналду подозревается в неуплате 8 млн евро в период с 2011 по 2014 годы.
  • По данным налогового ведомства, Криштиану использовал офшорные фирмы для укрытия денег, полученных за реализацию прав на свое изображение.
  • Днем ранее верховный суд Испании отклонил апелляцию Лионеля Месси по делу об уклонении от налогов.
  • Аргентинец получил 21 месяц лишения свободы условно.

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