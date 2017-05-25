Cadena SER: суд может оштрафовать Криштиану Роналду на 8 миллионов евро за уклонение от налогов

Прокуратора Мадрида собрала данные по делу об уклонении налогов со стороны форварда «Реала» и теперь обсуждает вопрос о передаче дела в суд. Налоговые инспекторы расходятся по пункту, открывать ли против футболиста уголовное дело или административное.

В первом случае Роналду может грозить штраф в 8 млн евро и заключение до четырех месяцев. Если прокуратура откроет административное дело, Криштиану отделается штрафом, сообщает радиостанция Cadena SER.

Роналду подозревается в неуплате 8 млн евро в период с 2011 по 2014 годы.

По данным налогового ведомства, Криштиану использовал офшорные фирмы для укрытия денег, полученных за реализацию прав на свое изображение.

Днем ранее верховный суд Испании отклонил апелляцию Лионеля Месси по делу об уклонении от налогов.

Аргентинец получил 21 месяц лишения свободы условно.

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