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Легенда «Барселоны» Хави: «Игрок «Реала» Тони Кроос – мой преемник на поле»

Хави: «Кроос – мой преемник на поле»
Eurosport

15 мин. назад

Похвала, которая стоит дорого.

«Я считаю, что Кроос – мотор мадридского «Реала». Его стиль игры напоминает мне мой собственный. Тони – мой преемник на этой позиции.

Я болельщик «Барселоны» и не могу болеть за «Реал» в финале Лиги чемпионов. Потому что если «Реал» играет хорошо, то это означает, что «Барселона» играет плохо.

Желаю удачи «Юве». Они проделали огромную работу за последние годы и заслужили успех», – сказал Хави Sport Bild.

  • В сезоне-2016/17 Кроос провел 47 матчей, забил 4 гола и отдал 17 голевых передач.
  • 3 июня «Реал» сыграет с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет в Кардиффе.

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