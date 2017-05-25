Getty Images
Президент «Атлетико»: «МЮ» не делал предложений по Гризманну, а Антуан не просил отпустить его»
Француз просто пошутил.
Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слова Антуана Гризманна относительно его шансов на переход в «Манчестер Юнайтед».
«Его недавние реплики меня не удивляют. Ему задают один и тот же вопрос постоянно. Мне кажется, ему уже слегка надоело отвечать на него снова и снова.
Ситуация такова: Антуан – игрок «Атлетико», и его контракт рассчитан еще на три-четыре года. Он ни разу не говорил мне, что хочет уйти.
Никаких предложений со стороны «Манчестер Юнайтед» не было. К настоящему момент ни один клуб не выразил готовность выплатить отступные за Антуана.
Не думаю, что кто-либо заплатит эти деньги», – сказал Сересо RMC Sport.
- Контракт Гризманна рассчитан до июня 2021 года.
- В сезоне-2016/17 Антуан провел 53 официальных матча, забил 26 голов и отдал 12 ассистов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте