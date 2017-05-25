Президент «Атлетико»: «МЮ» не делал предложений по Гризманну, а Антуан не просил отпустить его»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слова Антуана Гризманна относительно его шансов на переход в «Манчестер Юнайтед».

«Его недавние реплики меня не удивляют. Ему задают один и тот же вопрос постоянно. Мне кажется, ему уже слегка надоело отвечать на него снова и снова.

Ситуация такова: Антуан – игрок «Атлетико», и его контракт рассчитан еще на три-четыре года. Он ни разу не говорил мне, что хочет уйти.

Никаких предложений со стороны «Манчестер Юнайтед» не было. К настоящему момент ни один клуб не выразил готовность выплатить отступные за Антуана.

Не думаю, что кто-либо заплатит эти деньги», – сказал Сересо RMC Sport.

Контракт Гризманна рассчитан до июня 2021 года.

В сезоне-2016/17 Антуан провел 53 официальных матча, забил 26 голов и отдал 12 ассистов.

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