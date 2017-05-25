La Gazzetta dello Sport: форвард «Реала» Альваро Мората согласился на переход в «Милан»

Нападающий «Реала» Альваро Мората достиг принципиальной договоренности с «Миланом». «Россонери» будут платить испанцу 7,5 млн евро в год.

Интерес к Морате проявляли «Челси» и «МЮ», но футболист не стал ждать их предложений и сразу ответил согласием клубу Серии А.

Теперь «красно-черным» предстоит договориться с «Реалом». Новые владельцы итальянской команды готовы выложить за Морату 60 млн евро, передает La Gazzetta dello Sport.

Мората забил 20 голов в 42 матчах за «Реал» в сезоне-2016/17.

Альваро лишь 19 раз выходил в стартовом составе, и три случая пришлись на Кубок Испании.

До возвращения в «Реал» Мората выступал за «Ювентус».

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