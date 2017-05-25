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Власти Мадрида разрешили «Реалу» реконструировать «Сантьяго Бернабеу»
Комиссия одобрила проект, в который инвестируют около 400 миллионов евро.
Флорентино Перес пробил решение о реновации стадиона. 24 мая департамент городского развития Мадрида одобрил проект «Реала» по реконструкции «Бернабеу» и прилегающей территории.
«Окончательное решение примет городской совет Мадрида на заседании 30 мая. Особый план подразумевает 39-месячный строительный период», – говорится в сообщении департамента.
- «Реал» реконструирует территорию размером почти 90 тысяч квадратных метров.
- На «Сантьяго» появится крыша, чтобы снизить шумовое загрязнение атмосферы города.
- Клуб внесет изменения и во внутреннее убранство арены.
- Общая сумма расходов на реконструкцию составит порядка 400 миллионов евро.
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