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Власти Мадрида разрешили «Реалу» реконструировать «Сантьяго Бернабеу»

Власти Мадрида разрешили «Реалу» реконструировать «Сантьяго Бернабеу»
Eurosport

1 час назад

Комиссия одобрила проект, в который инвестируют около 400 миллионов евро.

Флорентино Перес пробил решение о реновации стадиона. 24 мая департамент городского развития Мадрида одобрил проект «Реала» по реконструкции «Бернабеу» и прилегающей территории.

«Окончательное решение примет городской совет Мадрида на заседании 30 мая. Особый план подразумевает 39-месячный строительный период», – говорится в сообщении департамента.

  • «Реал» реконструирует территорию размером почти 90 тысяч квадратных метров.
  • На «Сантьяго» появится крыша, чтобы снизить шумовое загрязнение атмосферы города.
  • Клуб внесет изменения и во внутреннее убранство арены.
  • Общая сумма расходов на реконструкцию составит порядка 400 миллионов евро.

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