Eurosport
В Испании начали производство гробов с логотипами «Реала» и «Барселоны»
Для самых преданных фанатов.
Испанская компания по оказанию ритуальных услуг El Ultimo Capricho сообщила о старте продаж гробов с логотипами «Реала» и «Барселоны».
Гроб в стилистике мадридской команды выполнен в форме стадиона клуба «Сантьяго Бернабеу».
Гроб в форме стадиона «Реала» был представлен на выставке Funermostra 2017, где демонстрируются новейшие продукты и услуги в ритуальном бизнесе, сообщает AS.
- «Реал» стал чемпионом Испании в сезоне-2016/17, а 3 июня сыграет с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.
- «Барселона» завоевала серебряные медали.
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