В Испании начали производство гробов с логотипами «Реала» и «Барселоны»

Испанская компания по оказанию ритуальных услуг El Ultimo Capricho сообщила о старте продаж гробов с логотипами «Реала» и «Барселоны».

Гроб в стилистике мадридской команды выполнен в форме стадиона клуба «Сантьяго Бернабеу».

Гроб в форме стадиона «Реала» был представлен на выставке Funermostra 2017, где демонстрируются новейшие продукты и услуги в ритуальном бизнесе, сообщает AS.

«Реал» стал чемпионом Испании в сезоне-2016/17, а 3 июня сыграет с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.

«Барселона» завоевала серебряные медали.

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