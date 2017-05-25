Eurosport

В Испании начали производство гробов с логотипами «Реала» и «Барселоны»

В Испании начали производство гробов с логотипами «Реала» и «Барселоны»
Eurosport

2 ч. назад

Для самых преданных фанатов.

Испанская компания по оказанию ритуальных услуг El Ultimo Capricho сообщила о старте продаж гробов с логотипами «Реала» и «Барселоны».

Гроб в стилистике мадридской команды выполнен в форме стадиона клуба «Сантьяго Бернабеу».

Гроб в форме стадиона «Реала» был представлен на выставке Funermostra 2017, где демонстрируются новейшие продукты и услуги в ритуальном бизнесе, сообщает AS.

  • «Реал» стал чемпионом Испании в сезоне-2016/17, а 3 июня сыграет с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.
  • «Барселона» завоевала серебряные медали.

Еще больше крутых фото в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Как Моуринью выпорол школьников из «Аякса»

02:59
Популярные видео
Саудовский вратарь отбил пенальти и ничего не позволил Эквадору, кроме гола престижа на 89-й минуте
2 658 просмотров7 ч
Гондурас забил новозеландцам курьезный гол, но он не спас
1 443 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться