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Криштиану Роналду подтвердил отношения с Джорджиной Родригес, которая, возможно, беременна

Роналду подтвердил отношения с Джорджиной, которая, возможно, беременна
Eurosport

17 мин. назад

Новая тема для разговоров на ближайшее лето.

25 мая вечером форвард «Реала» Криштиану Роналду впервые за долгое время подтвердил отношения с девушкой. Футболист опубликовал в инстаграме фото с 22-летней Джорджиной Родригес и поставил вместо подписи сердечко.

Подписчики Криштиану и журналисты обратили внимание что пара держит руки на слегка округлившемся животе Джорджины. Многие уже в комментариях поспешили поздравить Роналду со вторым ребенком.

  • Роналду познакомился с Джорджиной летом 2016 года во время шопинга.
  • Она сопровождала португальца во время церемонии вручения приза лучшему футболисту года по версии ФИФА.
  • В 2010 году у Роналду родился сын Криштиану-младший от суррогатной матери.
  • В марте The Sun сообщил, что еще одна суррогатная мать в ближайшее время родит португальцу близнецов.

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