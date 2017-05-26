Getty Images
Криштиану Роналду подтвердил отношения с Джорджиной Родригес, которая, возможно, беременна
Новая тема для разговоров на ближайшее лето.
25 мая вечером форвард «Реала» Криштиану Роналду впервые за долгое время подтвердил отношения с девушкой. Футболист опубликовал в инстаграме фото с 22-летней Джорджиной Родригес и поставил вместо подписи сердечко.
Подписчики Криштиану и журналисты обратили внимание что пара держит руки на слегка округлившемся животе Джорджины. Многие уже в комментариях поспешили поздравить Роналду со вторым ребенком.
- Роналду познакомился с Джорджиной летом 2016 года во время шопинга.
- Она сопровождала португальца во время церемонии вручения приза лучшему футболисту года по версии ФИФА.
- В 2010 году у Роналду родился сын Криштиану-младший от суррогатной матери.
- В марте The Sun сообщил, что еще одна суррогатная мать в ближайшее время родит португальцу близнецов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте