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Криштиану Роналду не выступит в рекламной презентации в Лондоне из-за террористической угрозы

Роналду не выступит в рекламной презентации в Лондоне из-за террористической угрозы
Eurosport

1 час назад

Мероприятие перенесено по соображениям безопасности.

Форвард «Реала» должен был принять участие в презентации тренировочного оборудования Sixpad.

«В Великобритании возросла террористическая угроза. Вследствие этого нам пришлось с сожалением отложить субботнее публичное мероприятие с Криштиану Роналду.

Безопасность имеет первостепенное значение. Учитывая статусный и публичный характер события, мы приняли непростое решение перенести все на более позднюю дату», – приводит The Mirror заявление Sixpad.

  • 22 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде в Манчестере произошел теракт.
  • В результате атаки террориста-смертника Салмана Абеди погибли 22 человека, 59 получили ранения.

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