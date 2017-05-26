Eurosport
Криштиану Роналду не выступит в рекламной презентации в Лондоне из-за террористической угрозы
Мероприятие перенесено по соображениям безопасности.
Форвард «Реала» должен был принять участие в презентации тренировочного оборудования Sixpad.
«В Великобритании возросла террористическая угроза. Вследствие этого нам пришлось с сожалением отложить субботнее публичное мероприятие с Криштиану Роналду.
Безопасность имеет первостепенное значение. Учитывая статусный и публичный характер события, мы приняли непростое решение перенести все на более позднюю дату», – приводит The Mirror заявление Sixpad.
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