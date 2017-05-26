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Агент Винисиуса: «Барселона» предлагала больше, но Жуниору понравился проект «Реала»
Бразилец выбирал клуб не по финансовым соображениям.
До заключения официального соглашения с «Реалом» на футболиста претендовала «Барселона». Испанские медиа предполагали, что «Реал» переманил Винисиуса деньгами, но агент игрока Фредерико Пенья эту информацию опроверг.
«Барселона» предлагала Винисиусу больше денег, чем «Реал». В Каталонии Жуниор зарабатывал бы больше.
Тем не менее, мы заключили сделку с «Реалом», потому что их проект понравился Жуниору. Некоторые думают, что мы выбрали «Реал» из-за денег, но они ошибаются. Для Винисиуса главное – спортивный аспект, а в этом отношении позиция мадридцев в переговорах была гораздо лучше», – цитирует Пенью Daily Mail.
- «Реал» объявил о траснфере 16-летнего полузащитника на этой неделе.
- Виниисус обошелся мадридцам в 45 миллионов евро. По условиям сделки футболист проведет еще 2 года в аренде во «Фламенго».
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