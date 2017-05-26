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Защитник «Барселоны» Жерар Пике: «Судьи повлияли на итоговый результат Примеры»

Пике: «Судьи повлияли на итоговый результат Примеры»
Eurosport

1 час назад

Заговор.

«Я по-прежнему искренне считаю, что судьи повлияли на итоговый результат сезона, но я не собираюсь составлять себе список для отговорок. «Реал» выиграл, в этом все дело. Нужно перевернуть страницу и жить дальше.

Жалобы никому не помогают. В некоторых матчах мы могли бы сыграть и получше, чтобы достичь нужного результата. Иногда недостаточно быть на одном уровне с соперником. Это урок на будущее – нам нужно стать лучшей командой», – цитирует Пике AS.

  • «Реал» выиграл Примеру в сезоне-2016/17. «Барселона» заняла второе место.
  • «Реал» 3 июня в финале Лиги чемпионов сыграет с «Ювентусом».

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