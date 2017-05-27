Marca: Криштиану Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро по налоговой задолженности

Ранее сообщалось, что налоговые органы завершили проверку в отношении португальца. Они считают, что в период между 2011 и 2013 годами он не уплатил в казну 8 миллионов евро с доходов по имиджевым правам. Криштиану грозили по четыре месяца тюрьмы за каждый фискальный год (2011, 2012 и 2013) или ему необходимо было выплатить восемь млн евро неуплаченных налогов и штраф.

Роналду официально не получал уведомления об открытии дела, но добровольно внес шесть млн евро, чтобы закрыть вопросы по непогашенной налоговой задолженности. Ведомство требует от Криштиану оплаты всей суммы, которая составляет 15 млн евро, сообщает Marca.

Расследования в отношении Роналду начались в 2015 году.

В конце 2016 года Криштиану подозревался в сокрытии налогов на общую сумму в 150 миллионов евро.

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