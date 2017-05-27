AS: «Интер» готов заплатить 42 миллиона евро за полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса

25-летний игрок «Реала» заинтересовал «Интер». «Нерадзурри» предложили за Хамеса 42 млн евро, но эта сумма совсем немного не устраивает мадридцев. Клубы все еще могут договориться и осуществить трансфер, сообщает AS.

Еще одним экс-игроком «Реала» в «Интере» станет Пепе, который пополнит итальянский клуб в статусе свободного агента после финала Лиги чемпионов и подпишет контракт на 2 года.

В 2014 году «Реал» заплатил «Монако» за Родригеса 80 млн евро.

Transfermarkt оценивает Хамеса в 50 млн евро.

На счету полузащитника 11 голов и 13 ассистов в 33 матчах сезона-2016/17.

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