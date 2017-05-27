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Сумасшедшая фотка ног форварда «Реала» Криштиану Роналду, которые рельефнее Эльбруса

Сумасшедшая фотка ног Роналду, которые рельефнее Эльбруса
Eurosport

1 час назад

Огонь.

Лидер мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду хорошо проводит время и выкладывает в инстаграм фотографии с отдыха. В субботу четырехкратный обладатель «Золотого мяча» похвастался накаченными ногами, которым позавидуют половина культуристов.

  • «Реал» впервые с 2012 года стал чемпионом Испании.
  • 3 июня мадридский клуб сойдется в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом». Матч пройдет в Кардиффе.

Инстаграм, который крут, как Роналду

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