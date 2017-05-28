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Мать Роналду: «У Криштиану больше не будет детей»

Мать Роналду: «У Криштиану больше не будет детей»
Eurosport

1 час назад

Слухи о беременности девушки португальца – неправда.

В середине недели Роналду подтвердил отношения с моделью Джорджиной Родригес: португалец опубликовал в инстаграме фото с возлюбленной и подписал его сердечком. Некоторые восприняли фотографию неоднозначно, предположив, что девушка беременна: португалец обнял Джорджину, положив ей руку на живот.

Мама Криштиану опровергла слухи о том, что форвард станет отцом во второй раз.

«Это неправда. Криштиану просто держит руку у нее на животе. Насколько я знаю, у него больше не будет детей», – сообщила Долорес Сантос.

  • У Роналду есть сын – Криштиану-младший.
  • Сам португалец не подтвердил и не опроверг информацию о возможной беременности Родригес.

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