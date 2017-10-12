Филипе Луис из «Атлетико»: «Молодым игрокам кажется, что дорогая одежда и 8 тату сделают их звездам»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис рассказал о проблемах молодых футболистов.

«У меня были моменты, когда я тусовался и пил больше, чем следовало. Мне повезло, что отец вернул меня на нужную дорогу. Я смотрю вокруг себя и вижу, как живут люди, знаю, что происходит. Я бы не обменял свою работу ни за что на свете.

Процентов 80 футболистов живут в вакууме, особенно молодежь. Им кажется, что если они выйдут на улицу с дорогой сумкой в руках, в обуви за 400 евро и набьют восемь тату, то сразу станут звездами, и люди зауважают их.

Они совсем забывают про реальный мир», – цитирует Луиса Marca.

Луис выступает за «Атлетико» с 2010 года с перерывом на один сезон в «Челси» (2014/15).

В сезоне-2017/18 32-летний бразилец провел 6 матчей.

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