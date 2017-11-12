Президент «Атлетико»: «Антуан Гризманн останется игроком клуба. Он хочет выигрывать с нами титулы»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо рассказал о значимости для клуба нападающего Антуана Гризманна.

«Возможно, в данный момент Антуан не входит в число сильнейших, но я убежден, что ему не потребуется много времени, чтобы стать тем, кем мы его привыкли видеть. В конце концов, после всего того, что он показывал ранее, нет причин сомневаться в нем после пяти не самых лучших матчей. Во встрече против «Реала» он будет тем самым Гризманном, которого боятся защитники и любят фанаты.

Мы приложили много усилий, чтобы удержать Антуана и многих других игроков. Проблема Гризманна в том, что новости, связывающие его с большими европейскими клубами, не принесли ему пользу. Гризманн – есть и будет игроком «Атлетико». Он важный игрок и хочет выигрывать с нами титулы», – заявил Сересо FourFourTwo.

Гризманн не забивает за «Атлетико» на протяжении семи матчей.

На счету француза 3 гола и 3 ассиста в 13 играх за мадридцев в сезоне-2017/18.

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