Хетафе
    -
    15:00
    18.11.17
    Колизеум Альфонсо Перес
    Алавес
      Чемпионат Испании • Тур 12
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      Хетафе - Алавес
      Чемпионат Испании - 18 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Хетафе – Алавес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосе Бордалас или Джованни Де Бьязи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Хетафе – Алавес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Хетафе и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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